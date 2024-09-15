«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1) за 2.25.

Подопечные Хасанби Биджиева приятно удивляют. Это первый сезон в РПЛ в истории махачкалинского «Динамо». Несмотря на это, нет никакого страха, робости или неуверенности. Конечно, получается далеко не всё. Однако результаты очевидны.

«Спартаку» не придётся ждать долго до возможности взять реванш за неудачу в Кубке России. На этот раз красно-белые будут хорошо подготовлены к встрече с махачкалинцами. Причём как психологически, так и физически. В РПЛ беспроигрышная серия подопечных Деяна Станковича насчитывает шесть матчей.

За это время они победили «Химки» (3:1), «Крылья Советов» (3:0), «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0). Вничью сыграли с «Ахматом» (0:0) и «Зенитом» (0:0). Обратите внимание, что на этом отрезке «Спартак» пропустил всего один мяч. Станкович умеет правильно настраивать футболистов.

Тео Бонгонда стал лучшим среди игроков РПЛ по количеству удачных обводок в финальной трети поля в семи стартовых турах нынешнего чемпионата. Эсекьель Барко в шести играх чемпионата России забил три мяча и сделал столько же результативных передач. Многие уже видят в нём будущего лидера красно-белых. Впечатляет игра Манфреда Угальде. В первенстве он стал автором четырёх голов.

«Спартак» очень хорошо усилил состав в межсезонье. Да, пришлось отказаться от Соболева, но это совсем другая история. Деян Станкович строит другую команду, способную создать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Считаем, что реванш состоится и красно-белые одержат победу. Возможно, что сухую и с комфортным преимуществом. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» с форой (-1) за 2.25.