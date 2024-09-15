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Букмекеры оценили шансы «Акрона» в первом матче после перехода Дзюбы

Букмекеры оценили шансы «Акрона» в первом матче после перехода Дзюбы
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Встреча 8-го тура чемпионата России по футболу между «Акроном» и «Химками» пройдёт 15 сентября на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 16:30 мск.

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Это будет первая игра для «Акрона» после подписания контракта с экс-нападающим сборной России Артёмом Дзюбой. Футболист перешёл в «Акрон» на правах свободного агента.

Букмекерские конторы считают фаворитами тольяттинцев и предлагают поставить на победу «Акрона» с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 41%.

Шансы химчан оценили в 2.95 (33%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75 (26%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

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