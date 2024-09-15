«Акрон» — «Химки»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру «Акрон» — «Химки».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.82.

Самые интересные трансферные события в РПЛ подтянулись к закрытию окна. Артём Дзюба стал футболистом «Акрона» и успел записать видео, на котором пригласил болельщиков прийти на стадион и поболеть за команду.

Пока «Акрон» находится в нижней части турнирной таблицы, одержав единственную победу над «Факелом» (2:0). Но характер у тольяттинцев точно имеется. Вспомнить хотя бы недавнюю игру в Кубке России с «Зенитом», которую они выиграли по пенальти – 1:1, 5:4 пен.

Ну и «Химки» разожгли интерес к предстоящей встрече. Да и в целом к себе. Они заключили контракт ещё с одним ветераном – Георгием Джикией. Ему должно быть комфортно в новой команде. В её составе уже играют Резиуан Мирзов, Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков. Как многие знают, трое из них тоже выступали за «Спартак».

Дела у химчан ненамного лучше, чем у «Акрона». Они опережают его всего на одно очко. Единственную победу в РПЛ красно-чёрные одержали над «Рубином» (3:2). А с учётом Кубка России они не могут выиграть на протяжении шести встреч. Четыре игры завершились поражениями – от «Пари НН» (0:1) и ЦСКА (0:2) в первенстве, а в Кубке – от «Ростова» (1:3) и «Локомотива» (0:4).

Пока непонятно, зачем Франку Артиге столько футболистов. Да ещё и с известными именами. Сможет ли он ими правильно воспользоваться? Потенциал у «Химок» хороший. Если в предстоящей встрече ещё и Артём Дзюба выйдет в стартовом составе, нас ожидает грандиозное шоу. Поэтому поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.82. Однозначно скучно не будет.