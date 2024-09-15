«Атлетико» Мадрид — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.06.

Александр Сёрлот, задвинутый на лавку, принёс как минимум четыре очка столичной команде до сентябрьской паузы. В 1-м туре забил последний гол «Вильярреалу» (2:2), а в 4-м туре с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) сделал голевую передачу на партнёра на 90+2-й минуте.

В целом подопечные Диего Симеоне выглядят неплохо. После двух пропущенных мячей в 1-м туре докрутили оборону, а потому теперь не пропускают. 3:0 с «Жироной», 0:0 с «Эспаньолом» и 1:0 с «Атлетиком» из Бильбао — тому подтверждение. Стабильный набор очков позволяет находиться в группе тех, кто преследует лидирующую «Барселону».

На носу у «матрасников» первый матч в Лиге чемпионов нового формата, так что к предстоящей игре они наверняка подойдут со смешанными мыслями. Однако помешать выиграть данный факт не должен. Дело в том, что «Валенсия» плохо стартовала. Лишь в прошлом туре удалось зацепиться за очки — 1:1 с «Вильярреалом».

В первых же трёх турах «летучие мыши» потерпели три поражения с общим счётом 2:6. Голкипер Георгий Мамардашвили, видимо, мыслями уже в «Ливерпуле», хотя играть ещё целый сезон. А с нападением тоже туго. Особенно в гостях, где за два выезда в нынешнем сезоне получилось забить лишь гол «Сельте» (1:3).

Сколько гости пропустят в предстоящем матче — вопрос открытый. Однако поразить ворота «Атлетико» будет очень тяжело. Особенно с учётом того, что в двух последних встречах в Мадриде футболисты «Валенсии» не забивали. Рискнём и проверим победу мадридского клуба всухую. Коэффициент в районе 2.00. Альтернатива — Ф1(-1).