«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.80.

«Интересный матч нас ждёт в воскресенье. Московские динамовцы дома сыграют против грозненского «Ахмата». Вроде бы не самая притягательная афиша, но тем не менее этот матч по-своему интересен, потому что у «Ахмата» опять новый старый главный тренер. Сергей Абуезидович Ташуев вернулся в Грозный, чтобы в свойственной для себя манере сразу же настроить, правильно донести свои идеи до футболистов, постараться ситуацию в турнирной таблице выправить. «Ахмат» — единственная команда, которая пока в чемпионате ещё не выигрывала. «Ахмат» мало забивает — всего четыре мяча, 10 мячей команда пропустила. Ну и, как сам называет свой футбол Сергей Ташуев, круглый мяч по схеме 2-3-3-2, таким образом постараются грозненцы запутать команду Марцела Лички.

У Лички есть определённые вопросы по тому, когда многие сборники возвращаются в расположение клуба. После сборных всегда очень тяжело команде нащупать правильный ритм. Ну и плюс мы помним, что у «Динамо» не самый хороший матч получился в Оренбурге перед паузой. Здесь, конечно, динамовцы – явные фавориты. И мы помним, в прошлом сезоне «Динамо» непростой матч провело против «Ахмата», выиграли 2:0. Ничья 1:1 была в Грозном, но моментов было более чем достаточно у тех и у других ворот.

Хорошая, длинная, глубокая достаточно скамейка сейчас у «Динамо» — с новичком Артуром Гомесом. Постараются дополнительно как-то «Ахмат» встряхнуть. А у Ташуева очень энергозатратный футбол в начале встречи, стало быть, команда может подустать во второй половине. «Тотал 2-го тайма больше 1.5» за 1.8 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».