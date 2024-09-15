«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ в Москве

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.63.

«Динамо» лихорадит на старте сезона, но проблемы преимущественно возникают в гостях. Это абсолютно домашняя команда с впечатляющей статистикой в РПЛ и Кубке России: пять побед и 14 голов в шести матчах на «ВТБ Арене». И это при том, что лучший игрок прошлого сезона Константин Тюкавин явно не в форме. В последнем матче против «Оренбурга» он не забил пенальти, а 1+1 по системе «гол+пас» после семи туров выглядят грустно на фоне 15+9 по итогам предыдущего сезона. Несколько раз Личка уже оставлял Константина в запасе на Кубок, что сигнализирует о том, что игроку просто необходима перезагрузка.

Станет ли этой перезагрузкой поездка в Ханой в составе сборной России? Увидим. Мы по-прежнему ждём Тюкавина в старте против «Ахмата», и есть ощущение, что молодой нападающий вот-вот начнёт улучшать свою голевую статистику.

У «Динамо» прекрасная организация игры, а вот у «Ахмата» с этим большие проблемы. Второй сезон подряд грозненцы проваливают старт: после семи туров пять очков и четыре забитых мяча. И если год назад за подобные результаты Сергея Ташуева из «Ахмата» уволили по причине, что он не способен вытащить команду из кризиса, то сейчас его неожиданно призвали назад, поставив ту же задачу. У «Ахмата» семь матчей без побед, и, несмотря на приход старого нового тренера и старого нового Уткина, объективно нет никаких предпосылок, что «Ахмат» вмиг преобразится. В этой паре «Динамо» выглядит очевидным фаворитом, но на случай, если «Ахмат» всё же сможет отличиться, вполне привлекательной выглядит ставка «победа хозяев и ТБ 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».