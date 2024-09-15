«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.80.

«Не задерживаются надолго тренеры в Грозном. Начинали весну с Ромащенко, потом работал Адиев, сохранил команду в РПЛ, но этот сезон начали совсем плохо. Нет побед у «Ахмата», поэтому решили снова вернуть Ташуева. Тренера этого отлично знаем. Он даёт результат на короткой дистанции, но потом начинаются проблемы. Команда выхолащивается, начинаются внутренние проблемы. Так, например, случилось в «Факеле».

Я думаю, что Ташуев прилично нагрузил команду за эти две недели. Это в его стиле. И пока грозненцам будет не хватать свежести. Плюс там всё-таки сейчас немало легионеров, им точно нужно будет время, чтобы вникнуть в требования нового штаба.

«Динамо» — фаворит. И после нескольких осечек команда Лички должна дома выигрывать. Для бело-голубых хорошо, что матч играется в воскресенье. Сборники успели все вернуться из Южной Америки. Хорошо, что Карраскаль не летал. Плюс сейчас подписали бразильского новичка. С этим «Ахматом» динамовцы должны разбираться. Ставлю на хозяев с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».