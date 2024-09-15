«Динамо» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 8-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.26.

«В 8-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» Москва и «Ахмат». В таблице они располагаются в разных частях. Команда Лички идёт на шестой строчке, а грозненцы – на 15-й, в зоне вылета.

Я думаю, что здесь всё понятно, учитывая большие проблемы «Ахмата». У клуба травмированы два основных игрока — Бериша и Богосавац. Также не смогли грозненцы найти замену Конате. Поэтому вот такие большие проблемы у команды.

Из-за этих проблем и из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер Адиев. Пришел Ташуев. Обычно бывает, что это как-то встряхивает команду и тому подобное. Возможно, это поможет «Ахмату», но не в этой игре.

«Динамо» тут фаворит. Поэтому у меня такая аккуратная ставка — победа москвичей с форой (-1.5). Вообще, я думаю, что «Динамо» в этом матче: а) не пропустит; б) забьёт три. Счёт, возможно, будет 3:0», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».