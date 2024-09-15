«Акрон» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 15 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Химки» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.65.

«Акрон» сыграет с «Химками» в 8-м туре РПЛ. Ну и теперь к каждому матчу «Акрона», конечно же, повышенное внимание. И так за новичками любопытно было смотреть. Да, они пять матчей подряд не выигрывали, пока у «Акрона» только одна победа в РПЛ, но Артём Дзюба, новичок команды, подписанный на флажке, может уже дебютировать в этом матче против подмосковной команды. Дзюба против Глушакова — это, конечно, замечательная афиша для клубного противостояния «Акрон» — «Химки».

«Химки» играли с медийным клубом «Броук Бойз» в эту паузу, выиграли 2:0. А «Акрон» сыграл вничью 2:2 с самарскими «Крыльями». Это ещё было без Дзюбы. Дзюба предельно мотивирован, с первых минут он точно на поле не появится. Во втором тайме вполне может появиться.

Мне кажется, расклад в этом матче примерно одинаковый по силам, выделить кого-то очень сложно. Я бы рассмотрел вариант «верх» в этой встрече, он оценивается очень неплохо — с коэффициентом 1,8. Но есть тур, где обязательно надо попробовать поймать лобовую ничью. И, мне кажется, матч «Акрон» — «Химки» отлично для этого подходит.

Мой основной прогноз – ничья за 3.65, даже несмотря на подписание Артёма Дзюбы», — приводит слова Генича «РБ Спорт».