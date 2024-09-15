«Акрон» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» – «Химки».

Ставка: ТМ 3 за 1.56.

«Акрон» в последнее время играет неудачно, в семи турах лишь одна победа, и та — в конце июля. В последних пяти матчах на их счету два очка, катастрофическая статистика, которая усугубляется катастрофическим поражением от ЦСКА. Команда из Тольятти неплохо провела первый тайм, гася атакующий пыл армейцев, во второй половине эффективность «Акрона» явно снизилась. Армейцы забили четырежды. Исправить всё команда Заурбека Тедеева попыталась во встрече с «Ахматом», игра прошла с преимуществом грозненцев, но реализовать свои моменты ни у кого не получилось. Ничья, которая оставила «Акрон» лишь на 14-м месте.

«Химки» пока также не могут исправить ситуацию. В последних четырёх матчах у них лишь два очка. «Пари НН» уступили 0:1, с «Зенитом» внезапно сыграли 1:1, при этом команда Франка Артиги была близка к тому, чтобы победить, не хватило совсем чуть-чуть, Андрей Мостовой забил на 89-й минуте. После этого была драматичная ничья с «Ахматом» 3:3, решающий гол на последних секундах матча на счету Антона Заболотного. Обидным стало последнее поражение: в игре с ЦСКА «Химки» создали достаточное количество опасных моментов, но реализовать их не получилось. Как итог — поражение 0:2.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, предположу, что много голов в этой встрече мы не увидим. «Химки» забили девять, из них три в Грозном. У «Акрона» меньше — лишь семь голов. Тотал меньше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».