«Акрон» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Самаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Акрон» – «Химки» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Химки» не проиграют и ТМ 3.5 за 2.18.

«Артём Дзюба перешёл в «Акрон», тольяттинский клуб удивил этим подписанием. Конечно, Артём сейчас снова мотивирован всем всё доказать, уже в очередной раз. Посмотрим, что получится, всё-таки он не молодеет. Но тольяттинцы стараются играть в атаку, не отсиживаются всё время сзади, так что Дзюба может быть полезен. Сейчас весь вопрос в его физическом состоянии. Думаю, понадобится время, чтобы он набрал форму. Вряд ли с «Химками» выйдет сразу. Но в будущем со своими габаритами, умением действовать в подыгрыше он поможет «Акрону».

А «Акрону» эта помощь нужна. В последнее время мало что получается, очки приходится выгрызать. И уже нет той лёгкости, которая была в первых турах. Приходится Тедееву работать с большим количеством иностранцев, и не все они его хорошо понимают.

«Химки» же, на мой взгляд, смотрятся более солидно. Взяли Джикию, и это великолепное усиление. И так в последнее время химчане достойно выглядели сзади, а сейчас и ещё могут прибавить.

В этой встрече поставлю на X2 через тотал меньше 3.5. На мой взгляд, «Химки» сыграют грамотно, сзади отобороняются и поймают соперника на быстрых атаках. У них впереди много ребят, которые хорошо бегут, обыгрывают, а Заболотный может грамотно скинуть», — приводит слова Титова «РБ Спорт».