«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 15 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 4.5 за 1.90.

«Закроется тур РПЛ матчем в Махачкале. «Динамо», недавно обыгравшее «Спартак» в Кубке России в Москве 1:0 благодаря пенальти, реализованному Агаларовым, сыграет против москвичей, которые последние матчи сложно играют. Очень сложно у «Спартака» было и с Махачкалой в Кубке, и с «Рубином» в чемпионате. Но с Казанью выиграли, и сейчас «Спартак» занимает четвёртое место.

Команда в последних играх мало пропускает, всего три мяча пропустила, и в чемпионате отличная серия у красно-белых без пропущенных мячей, уже на протяжении пяти игр кряду. Динамовцам будет даже посложнее, на мой взгляд, у себя дома, чем в гостях. Всё-таки здесь болельщики, определённое давление на футболистов оказывается. А тут подряд два матча со «Спартаком» вот так собранно и сконцентрированно, мне кажется, махачкалинцам будет очень сложно провести.

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«Спартак» воодушевлён. «Спартак» имеет свой футбол. У «Спартака» хороший подбор игроков. Не сыграют Денисов и Зобнин из-за дисквалификации, но сейчас есть альтернатива. Может быть, Мангаш, новичок команды, дебютирует в этой встрече, может быть, ещё какие-то сюрпризы от Деяна Станковича будут. «Спартак» прекрасно провёл Матч легенд, получил необходимые, нужные позитивные эмоции во время этой паузы. Ну и я думаю, что «Спартак», конечно, сильнее, чем Махачкала. Два раза подряд проиграть махачкалинскому «Динамо» — вряд ли кто-то это поймёт, тем более с такими-то трансферами, как у «Спартака».

«Спартак» выиграет, но «Динамо» Махачкала мало пропускает, сам «Спартак» мало пропускает, поэтому, скорее всего, будет «низовой» матч. Подстрахуюсь: возьму победу «Спартака» и тотал меньше 4.5» за коэффициент 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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