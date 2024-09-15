«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

«Выездной матч занимающего четвёртое место «Спартака» в 8-м туре РПЛ не будет простым. Махачкалинское «Динамо», дебютируя в высшем дивизионе, расположилось на довольно уверенной позиции ближе к середине таблицы. Хозяева предстоящего матча забили меньше всех в лиге (наравне с аутсайдером «Факелом») — всего три мяча. Зато и пропустили всего шесть, что является пятым показателем среди всех команд.

«Спартак», имеющий в этом сезоне лучший результат в РПЛ по играм на своём поле, по матчам на выезде — лишь девятый. В то же время новый тренер красно-белых Станкович явно вдохновлён и тем, что команда показывает прививаемый им наступательный футбол и хорошим отношением лично к нему в клубе. Это отражается и на настрое игроков. А удачные приобретения в линию атаки (особенно сильного плеймейкера Барко) заставили мгновенно забыть даже о потере Соболева, ещё совсем недавно являвшегося здесь ключевой фигурой. У команды, похоже, завершилось формирование нового костяка. Тут, правда, надо напомнить о дисквалификации на предстоящий матч Зобнина и Денисова.

Махачкала, не имея в составе игроков спартаковского уровня, предстала крепким орешком в новом для себя турнире. Три поражения при двух ничьих и двух победах — неплохой результат для дебютанта. Отметим, что в недавнем кубковом матче динамовцы сумели победить тот же «Спартак» (1:0) на его поле, после с таким же счётом выиграли встречу чемпионата в Самаре. Москвичи после весьма неожиданного поражения в Кубке (хотя тут всегда надо делать скидку на ротацию состава) скромно, благодаря пенальти, дома взяли верх над «Рубином». Хотя до того чаще всего уходили с поля, поразив ворота соперника не менее трёх раз. А в безголевом питерском матче 6-го тура имели и достаточно моментов, и больше шансов на победу. Справедливости ради замечу, что «Зенит» треть времени играл в меньшинстве.

В каждом из трёх домашних матчей Махачкалы этого сезона РПЛ срабатывала ставка на тотал меньше 1.5. При всём желании спартаковцев взять реванш за московское поражение и весьма вероятном исходе встречи в их пользу, думаю, и сейчас обилия голов ждать не стоит», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».