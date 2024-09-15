«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ 15 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.30.

«В «Спартаке», конечно, не забыли недавнее поражение в Кубке России от махачкалинцев на «Лукойл-Арене». Там были свои обстоятельства: смешанный состав, множество моментов не удалось реализовать. Но результат есть результат. И спартаковцы будут гореть желанием взять реванш. С настроем при Станковиче особых проблем я не вижу. А вот пауза была нужна. Завершили комплектование. Плюс просто передышка была необходима, чтобы внести коррективы. Ухудшилась реализация, тяжелее стали даваться встречи. Думаю, после перерыва на сборные всё должно быть в порядке.

Динамовцы из Махачкалы – молодцы. Играют лучше, чем от них ждали. Результаты тоже, естественно, очень хорошие для новичка. Во всех матчах бьются до последнего, отдаются борьбе. Никому с ними легко не бывает. Защита грамотно выстроена. Но и в контратаки бегут с большим желанием.

Но здесь, мне кажется, махачкалинцам будет сложнее, чем в гостях. Трибуны ждут активной игры, сидеть в обороне весь матч хозяева точно не будут. Поэтому у «Спартака» должно быть много свободного пространства. И мастерство должно выйти на первый план. Поэтому поставлю на победу красно-белых с форой (-1). Если спартаковцы сумеют забить первыми, то дальше разовьют преимущество», — приводит слова Титова «РБ Спорт».