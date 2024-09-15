«Динамо» Махачкала — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.07.

«В Махачкале, а точнее, в Каспийске, местное «Динамо» будет принимать «Спартак». Непростой выезд тут ждёт команду Станковича. С другой стороны, её уровень всё равно выше. Так что, думаю, три очка тут должны достаться красно-белым.

Примечательно, что недавно «Спартак» прервал свою серию без поражений, которая длилась у него со старта сезона, когда в 1-м туре клуб проиграл «Оренбургу» (0:2). С тех пор подопечные Станковича провели без неудач семь матчей во всех турнирах, в большинстве из которых ещё и выигрывали.

Но серия прервалась в 3-м туре Кубка России. Произошло это как раз в матче с махачкалинским «Динамо» (0:1). Но сильно большого значения я этой неудаче не придавал бы. В группе Кубка у москвичей хорошее положение, так что особой мотивации у них не было, ещё и на поле вышел второй состав.

В целом «Спартак» продолжает очень неплохо выглядеть. С приходом Станковича, а также нескольких футболистов, таких как Барко, совершенно с другим настроением играют красно-белые. Готовы они набирать очки в любой игре, с тем же «Зенитом» они сыграли вничью (0:0). Даже в непростых встречах, когда явно не идёт игра у команды, она способна за счёт индивидуальных действий, а также характера всё равно набирать баллы – так было в последнем туре с «Рубином» (1:0).

Против «Спартака» тут снова сыграет «Динамо» Махачкала. Характер у этой команды, как все убедились, тоже есть. Причём для новичка Премьер-Лиги выступает коллектив очень хорошо. Во всех турнирах у него со старта сезона уже было четыре победы и две ничьих. В таблице подопечные Хасанби Биджиева идут довольно высоко для своего уровня – на девятом месте.

Часто «Динамо» выдаёт яркие матчи, в которых не боится атаковать и рисковать. Самое главное, что это также приносит победы клубу, он не терпит много неудач из-за своего стиля. Особенно на своём поле уверенно себя чувствует коллектив. Так, например, при своих фанатах уверенно обыграл клуб «Ахмат» недавно, добыв первую победу в РПЛ (1:0). А в 7-м туре вторую викторию махачкалинцы добыли в противостоянии с «Крыльями Советов», ещё и на выезде – 1:0.

Но сейчас я всё равно отдаю предпочтение гостям. «Спартак» набрал ход. На днях у него ещё и была игра с ветеранами клуба, тот же Станкович явно вдохновился, как и многие фанаты, весь стадион был заполнен. Я думаю, на позитивном настрое красно-белые тут победят.

Выбираю ставку на победу «Спартака» с форой (-1) с коэффициентом 2.07», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».