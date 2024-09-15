«Атлетико» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.00.

«Атлетико» в предыдущем туре взял верх в Бильбао над «Атлетиком» — 1:0. Точный удар Анхеля Корреа на 92-й минуте вывел «матрасников» на четвёртое место в турнирной таблице. В общем, подопечные Диего Симеоне после такой победы точно находятся в приподнятом настроении. Да и список травмированных у них пуст.

А вот о «Валенсии» этого точно не скажешь. Команда Рубена Барахи в прошлом туре не сумела дома переиграть «Вильярреал» (1:1). Побед у «летучих мышей» пока нет, и они замыкают турнирную таблицу чемпионата. По-прежнему травмированы Хосе Луис Гайя, Хауме Доменек, Муктар Дьякаби и Фран Перес.

В прошлом сезоне команды выиграли друг у друга на своих стадионах. В Мадриде «Атлетико» был сильнее – 2:0.

Сейчас всё идёт к тому, что хозяева тоже станут победителями. «Атлетико» выиграет с разницей в один-два мяча. Разгрома не будет, всё-таки оборона у валенсийцев не самое слабое место», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».