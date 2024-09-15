«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Дениса Алхазова на матч чемпионата Испании

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.05.

«Валенсии» страшно не повезло на старте, у команды всего лишь одно набранное очко – ничья с «Вильярреалом», ну и в целом команда Барахи выглядит грустно. Да, они выдают классные отрезки, вы можете вспомнить первый тайм матча с «Барселоной». Но это проблема «Валенсии» с прошлого сезона – феноменальная физическая неготовность к 90 минутам матча. Купили Рафу Мира, он влип в скандал и сейчас отстранён от тренировок, то есть минус один форвард у «Валенсии». Минус второй форвард у «Валенсии» Уго Дуро из-за лёгкого повреждения. Поэтому непонятно вообще, как «Валенсия» собирается забивать «Атлетико».

«Атлетико» продолжает свои настройки, Диего Симеоне подкручивает команду, ищет оптимальное сочетание как в обороне, так и в атаке. Но «Атлетико» «Валенсии» должен накостылять. Вопрос — сколько, потому что у «Атлетико» проблемы с реализацией моментов продолжаются.

Я бы рискнул и поставил бы на «Атлетико» с форой (-1,5) за 2.05», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».