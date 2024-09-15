«Монца» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Монца» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.40.

«Монца» примет дома «Интер» в 4-м туре Серии А. Не вижу тут особой интриги. Миланцы должны набирать очки.

Да, сезон начался для «Интера» не лучшим образом. Сразу же клуб потерял очки в противостоянии с «Дженоа» — 2:2. Там подопечные Индзаги провалили концовку, пропустив второй мяч от соперника в добавленное время.

Но вот после этого «Интер» доказал, что неудача в 1-м туре ещё не означает, что клуб находится в плохой форме. Сперва он уверенно обыграл «Лечче» (2:0), а затем справился с более тяжёлым соперником, больше забив ему – 4:0 с «Аталантой».

В целом «Интер» неплохо выглядит. Тюрам приносит пользу в атаке, Барелла, Лаутаро, Чалханоглу и другие – все выступают на высоком уровне. Перспективы у подопечных Индзаги и в этом сезоне большие. Сейчас они лидируют в турнире, пусть и опережая «Ювентус» только по дополнительным параметрам.

«Монца», ожидаемо, начала сезон не так успешно, как «Интер». Пока у команды в активе нет ни одной победы. За три тура бело-красные набрали два очка, сыграв вничью с «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:2). Также подопечные Алессандро Неста уступили «Дженоа» с минимальным счётом 0:1. В таблице «Монца» теперь идёт во второй половине.

В целом не такие уж простые соперники у бело-красных были на старте сезона, с ними дважды команде удалось набрать по очку. Для уровня «Монцы» это неплохой результат. Но сейчас матч для клуба будет намного сложнее. «Интер» явно приедет за победой. В 1-м туре он уже оступился – второй раз коллектив не позволит себе это сделать.

Моя ставка – победа «Интера» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».