«Жирона» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 15 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

«Команда Ханс-Дитера Флика начала новый чемпионат с четырёх побед подряд. А в прошлом туре «Барса» катком проехалась по «Вальядолиду» — 7:0. Рафинья, Роберт Левандовски, Дани Ольмо, Жюль Кунде и их партнёры находятся в отличной форме и логично идут на первом месте в турнирной таблице. А когда поправятся Френки де Йонг, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь и Фермин Лопес Мартин, то «гранатовые» ещё больше увеличат свой игровой потенциал.

«Жирона», которая выдала классный сезон в предыдущем чемпионате, в этом, хотя уже успела получить 0:3 от «Атлетико», за счёт двух побед в предыдущих турах поднялась на четвёртую строчку. «Севилью» в своём прошлом матче подопечные Анхеля Мичела переиграли на выезде уверенно – 2:0. Иван Мартин и Абель Руис и компания чувствуют себя сейчас неплохо. При этом травмированных у них нет.

Самое интересное, что в прошлом сезоне «Жирона» дважды обыграла «Барсу» с одинаковым счётом 4:2.

Сейчас нас ждёт праздник открытого футбола. Только на этот раз победу в нём одержит «Барселона». Ведь гости очень хорошо запомнили прошлый сезон», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».