«Жирона» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на встречу Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.82.

«Жирона» и «Барселона» сыграют в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Каталонцы тут играют на выезде. Думаю, обе команды ждёт тяжёлое противостояние. Но предпочтение всё равно отдаю сине-гранатовым.

Казалось, что «Жирона» в этом сезоне сдаст позиции. В прошлом розыгрыше Ла Лиги она дала жару, многих удивила своими успехами. До последнего с «Барсой» коллектив боролся за второе место. Но произошло то, что часто случается с небольшими командами, добившимися больших успехов за один сезон – за главными игроками приходят топовые клубы. Так и в этот раз жиронцы лишились нескольких ключевых игроков.

Но всё же основной костяк команды сохранился. Так что я сразу говорил о том, что «Жирона» и в этом сезоне может показать неплохие результаты, по крайне мере, до старта Лиги чемпионов. Да, в первых турах подопечные Мичела очки потеряли – 1:1 с «Бетисом» и 0:3 с «Атлетико», но затем они перегруппировались и уже уверенно обыграли «Осасуну» (4:0) с «Севильей» (2:0), ни разу не пропустив к тому же. С семью очками «Жирона» поднялась до пятого места.

Ну а «Барселона» просто сейчас выступает лучше всех в Примере. Это единственный клуб, который пока не потерял ни одного очка в турнире. Даже «Реал» за те же четыре матча успел дважды сыграть вничью. А команда Флика пока одних побед добивалась, что показывает её хорошую форму.

Причём на старте сине-гранатовые сыграли не так уверенно – с одинаково близким счётом 2:1 обыграли «Валенсию», «Атлетик» и «Райо Вальекано». Но вот в 4-м туре счёт уже был совсем другим. «Барсе» противостоял «Вальядолид». И в этой встрече команда Флика показала, что готова до последнего атаковать и забивать столько, сколько у неё получится – 7:0. Отличный матч провёл Рафинья. В целом команда играет успешно и слаженно – помогает Ямаль, результативен Левандовски.

Легко «Барселоне» тут не будет, «Жирона» набрала неплохую форму. Но всё равно поставлю на успех каталонцев, которые при Флике заиграли намного результативнее и увереннее. Такой вариант оценивается в 1.82», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».