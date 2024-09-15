«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Жирона» – «Барселона» в 5-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.25.

«Отличная игра нас ждёт, каталонское дерби. «Жирона» заставила себя уважать, увидим её в Лиге чемпионов. Прошлый сезон, конечно, запомнился. Но пришлось отдать некоторых лидеров, правда, за неплохую компенсацию. Укрепились тоже. Правда, пока всё-таки команда выглядит не так мощно и уверенно, как в прошлом чемпионате. Нужно ещё сыграться. Хотя два последних матча вроде бы убедительно выиграли. Только нынешняя «Севилья» и «Осасуна» — это не «Барселона».

А команда Флика очень здорово начала чемпионат – четыре тура прошла без потерь. Перед паузой разгромили 7:0 «Вальядолид». Пришёлся ко двору Ольмо, вернувшийся на родину. И я не думаю, что «Барса» сбавит обороты, она в полном порядке. Все лидеры выглядят прекрасно – и тер Штеген, и Левандовски, и Ямаль. Жду победы от «Барселоны», но дома «Жирона» вполне может забить, поэтому сыграю через тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».