«Тоттенхэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.34.

«Главное дерби, если не всей Англии, то Лондона так точно, – «Тоттенхэм» против «Арсенала». Их встреча состоится в рамках 4-го тура АПЛ. Да, статус у «канониров» сейчас выше. Но, учитывая кадровые проблемы, я не настолько сильно уверен тут в успехе команды Артеты.

Пока что нет ощущения, что «Арсенал» за лето растерял свой чемпионский настрой. В этом розыгрыше «канониры» продолжают выступать очень уверенно. Собственно, стартовали они с двух хороших викторий над не самыми простыми соперниками – 2:0 с «Вулверхэмптоном» и с «Астон Виллой». Но вот в 3-м туре у подопечных Артеты произошла осечка — 1:1 с «Брайтоном».

Частично, конечно, потерю очков у «Арсенала» в игре с «чайками» можно связать с очень спорным удалением Райса. Арбитру привиделось, что Деклан пытался задерживать игру, хотя так не казалось всем остальным. Более того, это удаление ещё и влияет на это дерби – Райс пропустит встречу с «Тоттенхэмом». Другого важного игрока на поле у «канониров» тоже не будет – Эдегор в сборной травмировался и вылетел как минимум на месяц.

«Тоттенхэм» тоже уже имеет проблемы с лазаретом – отсутствуют из-за повреждений ван де Вен и Соланке. При этом в трёх турах «шпоры» уже успели чередовать разные результаты. Сперва они обидно потеряли очки в противостоянии с «Лестером» (1:1), после чего уверенно разгромили «Эвертон» (4:0). Но вот в 3-м туре уже произошло первое поражение подопечных Постекоглу – 1:2 с «Ньюкаслом». В целом на проигрыш, как мне кажется, «Тоттенхэм» не наиграл в том матче, он был достаточно активен. Но «сорокам» просто больше повезло в атаке.

После трёх туров они располагаются в разных частях таблицы. «Арсенал» с семью баллами идет четвёртым, а «Тоттенхэм» с четырьмя – десятым. Но пока все команды в АПЛ идут плотно, турнир только стартовал.

Если говорить об этом матче, то о разгромной победе «Арсенала» тут, как я считаю, не идёт и речи. Слишком много важных игроков отсутствует. Но даже с тем ресурсом, который остался, команда Артеты способна тут добыть три очка. «Тоттенхэм» пока послабее, я считаю.

Не с крупным счётом, но выиграет тут «Арсенал». Поставить на это можно за 2.34», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».