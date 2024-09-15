СКА — «Лада»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Лада».

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.33.

«Команда Романа Ротенберга явно не форсирует события на старте сезона. В своём прошлом матче СКА уступил дома челябинскому «Трактору» (0:3). Возможно, что на результатах армейцев сказываются ещё и отсутствие травмированного Глотова. Ну а «Ладу» питерцы в этом чемпионате уже обыгрывали. Было это 7 сентября в Тольятти – 3:1.

«Вазовцы», которых тренирует Олег Браташ, в пятницу встречались на выезде с подмосковным «Витязем» и сумели одержать победу со счётом 2:1. Экс-армеец из Питера Евгений Грошев набрал 1+1, включая победную шайбу. И «Лада» обязательно поборется с хозяевами.

При всём при этом СКА должен брать верх в предстоящем поединке. Нет, не разгромно, но уверенно. Ведь второго домашнего поражения родные трибуны не поймут. И хозяева одержат победу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».