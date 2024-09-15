«Тоттенхэм» — «Арсенал»: получи фрибет 4444 рубля к дерби Северного Лондона!

Дерби Северного Лондона – одно из самых принципиальных противостояний английского футбола. 15 сентября «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом». Матч АПЛ запланирован на 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Чтобы его забрать, нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Статистика последних личных встреч на стороне «канониров». «Шпоры» не могут одолеть соперника на протяжении четырёх очных игр подряд, в трёх из которых они потерпели поражение. После трёх стартовых туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» расположился на экваторе таблицы, занимая десятую строчку. На счету «шпор» победа, ничья и поражение.

«Арсенал» снова в борьбе за чемпионский титул. В прошлом сезоне «пушкари» взяли серебро, но сейчас намерены исправить ситуацию. Команда Микеля Артеты стартовала с двух побед подряд, но затем начались сложности. Во встрече с «Брайтоном» с поля был удалён Деклан Райс, поэтому «канониры» не сумели взять три очка. Затем в матче за сборную Норвегии получил травму капитан «Арсенала» Мартин Эдегор. Его участие в грядущей игре под вопросом.

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