«Жирона» — «Барселона»: фрибет 4444 рубля к каталонскому дерби!

15 сентября в чемпионате Испании состоится каталонское дерби. В 17:15 мск «Жирона» примет «Барселону». К принципиальному матчу не менее горячий фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Регистрируйся, проходи идентификацию и забирай бонус!

«Жирона» стала настоящим открытием прошлого сезона не только в Испании, но и во всей Европе. Скромный клуб весь чемпионат провёл в группе лидеров и завоевал бронзовые медали. Это лучший результат за всё существование команды. В рамках каталонского дерби андердог дважды сумел переиграть принципиального соперника. Оба поединка против «Барселоны» завершились победой «Жироны» со счётом 4:2.

«Барселона» не сумела защитить титул чемпиона страны, завоевав серебро и пропустив вперёд «Реал». Команду покинул Хави, а на посту главного тренера его сменил Ханс-Дитер Флик. На старте Ла Лиги под руководством немца сине-гранатовые впечатляют. Они победили во всех четырёх турах, забив 13 голов и пропустив только три. Гости остаются единственной командой, которая ещё ни разу не потеряла очки.

Флик признан лучшим тренером Примеры по итогам прошедшего августа. Таким образом, он стал первым немцем, сумевшим получить эту награду. Однако в дерби его команде нельзя расслабляться. «Жирона» стартовала с одного очка в двух матчах, но затем одержала две победы подряд. Поэтому «Барселоне» будет не так просто взять реванш за поражения прошлого сезона.

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