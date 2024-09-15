«Динамо» Мх — «Спартак». Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ!

15 сентября махачкалинское «Динамо» в рамках 8-го тура РПЛ примет «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Удастся ли андердогу отобрать очки у красно-белых? У всех новых клиентов букмекера БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет до 2000 рублей за первую ставку. Для этого нужно выполнить всего два условия:

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«Динамо» — новичок чемпионата России. В элитном дивизионе коллектив Хасанби Биджиева не растерялся и выдал неплохой старт. После семи первых туров махачкалинцы набрали восемь очков и расположились на девятом месте. Тем не менее у дагестанской команды остаются проблемы с результативностью. Хозяева забили всего три гола. Вместе с замыкающим турнирную таблицу «Факелом» это худший показатель сезона.

Деян Станкович пока справляется со своими обязанностями главного тренера «Спартака». При сербском специалисте красно-белые стартовали с поражения от «Оренбурга», но набрали ход и уже шесть туров подряд не проигрывают. Москвичи набрали 14 очков и идут на четвёртом месте.

Стоит отметить, что при Станковиче «Спартак» прибавил в обороне. Красно-белые пропустили лишь трижды и входят в топ-3 команд РПЛ по данному показателю. Кроме того, защитник Срджан Бабич лидирует в чемпионате по количеству точных передач. Столичная команда оставляет свои ворота в неприкосновенности уже пять туров подряд.

В последний раз соперники встречались 27 августа на групповом этапе Кубка России. Поединок завершился выездной победой «Динамо» с минимальным счётом.

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