«Северсталь» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» будет принимать «Металлург» на арене «Ледовый дворец» в Череповце. Начало встречи – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2600 рублей.

Шансы магнитогорцев оценили в 2.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.45. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Итоговая победа «Северстали» доступна за 2.00, итоговая победа «Металлурга» идёт за 1.90.