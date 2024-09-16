«Северсталь» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Северстали» за 1.85.

Череповчане проиграли московскому «Динамо» (1:3) и «Сибири» (2:5), а победили «Торпедо» (3:0), «Куньлунь» (4:2) и в последней встрече обыграли ЦСКА (4:2). Результат игры с армейцами стал для многих неожиданностью. Красно-синие прилично начали регулярку и показывали результативный хоккей. Но череповчане оказались лучше в третьем периоде, забросив две важные шайбы.

У Андрея Козырева много таких молодых и талантливых хоккеистов в составе. Они способны добывать победы не только за счёт мастерства, но и благодаря смелым решениям. «Металлургу», видимо, на фоне кадровых потерь не хватает как раз этого. Правильно сказал голкипер «Ак Барса» после победы над «лисами» (2:0). Амир Мифтахов заявил, что чемпионами магнитогорцы были в прошлом сезоне. Действительно, в этом регулярном чемпионате уже совсем другая игра.

Подопечные Андрея Разина проиграли четыре из пяти матчей этого сезона. Они уступили «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3) и казанцам (0:2). Единственную победу «Металлург» одержал над СКА (5:4 ОТ). Тренер постоянно оправдывается и говорит, что команда недорабатывает в мелочах. А изменений не видно.

Взаимоотношения между «Металлургом» и «Северсталью» непростые. Результаты очных матчей складываются не в пользу магнитогорцев. Они выиграли только три из восьми последних встреч. В семи череповчане забивали минимум три гола. Прогнозируем индивидуальный тотал «рысей» больше 2.5 шайбы за 1.85. Если даже «Магнитку» прорвёт, то команда Андрея Разина отмалчиваться не станет.