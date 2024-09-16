«Торпедо» — «Балтика»: эксперты назвали фаворита

16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги московское «Торпедо» будет играть с «Балтикой» на стадионе «Арена Химки». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами автозаводцев и предлагают поставить на победу «Торпедо» с коэффициентом 2.50. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2500 рублей.

Шансы калининградцев оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.50. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

Победа «Торпедо» с форой (-1.5) идёт за 5.10. Если «Балтика» выиграет с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 6.80.