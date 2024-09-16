«Торпедо» — «Балтика»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.00.

«Балтика» и «Торпедо» считают своей главной целью на сезон возвращение в РПЛ. Для этого в межсезонье команды провели хорошую трансферную кампанию. Вот только, кроме них, ещё есть «Арсенал» и «Урал», которые пока находятся выше в таблице. Автозаводцы занимают третье место и идут без поражений. В минувшем матче у них была прекрасная возможность взобраться на лидирующую позицию. «Торпедо» играло с тульским клубом, но встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Балтика» отстаёт от «Торпедо» всего на одно очко. И, в отличие от автозаводцев, у калининградцев есть одно поражение – от «Ротора» (0:2). Да и с результативностью дела у клуба обстоят хуже. Всего 10 забитых мячей при семи пропущенных.

Связано это с очень слабым стартом сезона. Андрей Талалаев потратил немало времени на внедрение своих тактических задумок и освоение новеньких футболистов. Состав у калининградского клуба заметно изменился. Он заточен под предпочтения главного тренера и выход в РПЛ.

Последние три встречи «Балтика» выиграла – у «КАМАЗа» (1:0), «Енисея» (2:1) и «Тюмени» (2:1). Отлично вписался в планы Талалаева 22-летний бразилец Алекс Фернандес. На его счету уже три мяча. Чувствуется, что ряд футболистов начинает раскрываться по-новому. Это радует. Без Игнашевича «Балтика» не стала хуже. Ей по силам побороться за возвращение в элиту российского футбола.

Сложно выбрать победителя в такой паре. Хорошие шансы набрать очки есть как у автозаводцев, так и у калининградцев. Но обратим внимание на последние пять очных встреч в Первой лиге. Все они завершились вничью. Учитывая важность матча между командами с верхней части таблицы и очень похожую игру, мы спрогнозируем ничейный результат за 3.00.