«Сочи» — «Торпедо»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» будет играть с «Торпедо» на стадионе «Большой» в Сочи. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами нижегородцев. Поставить на победу автозаводцев в основное время можно с коэффициентом 1.85. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1850 рублей.

Шансы сочинцев оценили в 3.90. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.07. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Итоговая победа «Сочи» оценена в 2.70, успех «Торпедо» доступен за 1.48.