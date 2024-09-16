«Сочи» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.75.

Пока сложно понять – отличается ли «Сочи» сегодня от версии себя прошлого сезона? Судя по результатам – нет никакой разницы. Хорошо, что Сергей Зубов признаёт имеющиеся проблемы. Он пообещал в ближайшее время улучшить игру в большинстве и научить своих подопечных цепляться за любые моменты. Завершение атак сильно подкачало. Над ним наставник тоже обещал поработать.

«Торпедо» — это один из самых неудобных соперников для любого клуба КХЛ. Мало того, что в распоряжении Игоря Ларионова есть целая россыпь молодых и талантливых хоккеистов, так ещё и летом были поставлены подписи в контрактах опытных Вячеслава Войнова, Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.

Однако пока остаётся загадкой, какими будут автозаводцы в этом сезоне. Сейчас они полностью непредсказуемы. Проиграли «Северстали» (0:3), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Спартаку» (2:4), а победили «Автомобилист» (3:1) и ЦСКА (4:3 ОТ). Последним было поражение от красно-белых.

Игорь Ларионов всё равно остался доволен усилиями, которые приложили его подопечные. Наставник никогда не критикует за плохие результаты, и это правильно. Нужно подбодрить команду. Это он и сделал в послематчевом интервью, отметив, что «Торпедо» ещё выиграет у «Спартака», и не раз.

Но для начала нужно обыграть «Сочи». Южане являются неудобным соперником для нижегородцев последнее время. Они одержали три победы над автозаводцами в четырёх встречах. Поэтому в их адрес не должно быть недооценки. Мы бы рекомендовали ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

Сергей Зубов обещает улучшить игру в нападении. Его подопечные будут пыхтеть в атаке, цепляться за моменты и наверняка увеличат количество бросков. «Торпедо» тоже попытается подтянуть свои показатели. Особенно после поражения от «Спартака». В общем, ждём шайб.