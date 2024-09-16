«Лацио» — «Верона»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Верона».

Ставка: победа «Лацио» 2:1 за 7.60.

«В 4-м туре Серии А сойдутся «Лацио» и «Верона». Лёгкой игры для римлян тут не жду, ведь веронцы в этом сезоне уже выдали несколько хороших матчей.

В турнирной таблице сейчас выше стоит именно «Верона» — на пятой строчке. У неё всего на одно очко меньше, чем у четырёх соперников выше, которые делят первое место. «Лацио» же располагается на восьмой позиции, отставая от веронцев на два очка. Так что как минимум местами они могут обменяться уже после этого тура.

«Верона» лучше выглядит на старте сезона. Команда добыла две победы, причём они не были случайными — 3:0 с «Наполи» и 2:0 с «Дженоа». Само собой, с неаполитанцами особенно тяжело пришлось жёлто-синим, пережили они множество атак соперника. Но победу в итоге заслужили подопечные Паоло Дзанетти. Ну а между этими викториями команды было ожидаемое поражение от «Ювентуса» (0:3).

Ну а «Лацио» дважды уже успел потерять очки. Наверное, больше всего вопросов к римлянам было после матча с «Удинезе», в котором они умудрились проиграть 1:2. А ничья в 3-м туре с «Миланом» 2:2 — ещё не такой плохой результат, учитывая уровень противников. Хотя, как по мне, подопечные Марко Барони даже чуть больше заслужили победу, они много созидали. Первая же победа «Лацио» случилась в игре с «Вероной» — 3:1. Там всё было очевидно.

Думаю, «Лацио» тяжело тут будет. Об этом говорят не только успехи веронцев на старте этого сезона. Если взять пять их последних очных матчей, то римляне не выиграли трижды — все ничьи. Побед «Вероны» в этих противостояниях не было. Не жду я её и сейчас. Но уверен, отпор сопернику жёлто-синие окажут.

Моя ставка тут — точный счёт 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».