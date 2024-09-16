«Северсталь» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.60.

«Этого матча все ждут с особым нетерпением. Ведь в Череповец приедет Андрей Разин, который оставил в этом городе о себе добрую память и поднял «Северсталь» на более высокий уровень. Сейчас он приезжает в город на Шексне в качестве действующего обладателя Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В своём прошлом матче хозяева переиграли у себя дома ЦСКА – 4:2. И надо сказать, что Андрей Козырев со своими подопечными начал сезон лучше, чем «Магнитка». Две победы и два поражения против одного выигрыша и трёх поражений.

Кирилл Пилипенко, Даниил Аймурзин, Никита Коростелёв, Адам Лишка сейчас являются лидерами череповчан.

Ну а «Металлург» в субботу проиграл в Казани «Ак Барсу» с сухим счётом 0:2. В общем, гости будут точно злыми. При этом список травмированных в обеих командах пуст.

В прошлом сезоне также в сентябре команды устроили в «Ледовом дворце» настоящее шоу, которое закончилось победой «Северстали» в серии буллитов — 5:4.

Сейчас голов тоже может быть много. Ну а победят гости. Не может же чемпион окончательно провалить старт нового сезона? «Металлург» выиграет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».