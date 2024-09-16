«Райо Вальекано» — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Осасуна».

Ставка: победа «Райо Вальекано» за 2.11.

«Хозяева в случае победы смогут догнать гостей в турнирной таблице. Сейчас у «Райо Вальекано» четыре очка, а у «Осасуны» – семь.

В предыдущем туре подопечные Иньиго Переса встречались в гостях с «Эспаньолом» и в равной игре уступили 1:2, пропустив решающий мяч на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Так что Альваро Гарсия и его партнёры имеют сейчас мощную мотивацию.

«Осасуна», в чьих рядах по-прежнему травмированы Энрике Барха и Икер Муньос, в прошлом туре взяла верх дома над «Сельтой» — 3:2. Абель Бретонес забил победный мяч. В команде Висенте Морено травмированных нет.

В прошлом сезоне в очных встречах команды одолели друг друга на своих полях. У себя на «Вальекасе» «Райо Вальекано» выиграл 2:1.

В предстоящем матче борьба будет очень упорной. Возможно, всё решит один забитый мяч в пользу хозяев. «Райо Вальекано» выиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».