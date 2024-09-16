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«Северсталь» — «Металлург»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, ставки и прогнозы

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» будет принимать «Металлург» на арене «Ледовый дворец». Начало встречи – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.60. Шансы магнитогорцев оценили в 2.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.45. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

«Рыси» проиграли московскому «Динамо» (1:3) и «Сибири» (2:5), а победили «Торпедо» (3:0), «Куньлунь» (4:2) и в последней встрече обыграли ЦСКА (4:2).

Подопечные Андрея Разина проиграли четыре из пяти матчей этого сезона. Они уступили «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3) и казанцам (0:2). Единственную победу «Металлург» одержал над СКА (5:4 ОТ).