«Сочи» — «Торпедо»: во сколько начало мачта КХЛ 16 сентября, кто фаворит, прогнозы

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» будет играть с «Торпедо» на стадионе «Большой». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами нижегородцев. Поставить на победу автозаводцев в основное время можно с коэффициентом 1.55. Шансы сочинцев оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.07. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Сочинцы каким-то чудом победили «Спартак» (2:1 Б). Они могли выигрывать в основное время, но пропустили за 24 секунды до окончания третьего периода. Пока этот случай успеха «леопардов» единичный. Последние две встречи они уступили – «Витязю» (4:5) и «Трактору» (1:4).

«Торпедо» — это один из самых неудобных соперников для любого клуба КХЛ. Мало того, что в распоряжении Игоря Ларионова есть целая россыпь молодых и талантливых хоккеистов, так ещё и летом были поставлены подписи в контрактах опытных Вячеслава Войнова, Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.

Однако пока остаётся загадкой, какими будут автозаводцы в этом сезоне. Сейчас они полностью непредсказуемы. Проиграли «Северстали» (0:3), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Спартаку» (2:4), а победили «Автомобилист» (3:1) и ЦСКА (4:3 ОТ). Последним было поражение от красно-белых.