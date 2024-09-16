«Торпедо» — «Балтика»: дата матча Первой лиги, кто фаворит, во сколько начало, прогнозы

16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги московское «Торпедо» будет играть с «Балтикой» на стадионе «Арена Химки». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами автозаводцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.50. Шансы калининградцев оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

«Балтика» и «Торпедо» считают своей главной целью на сезон возвращение в РПЛ. Для этого в межсезонье команды провели хорошую трансферную кампанию. Автозаводцы занимают третье место и идут без поражений. В минувшем матче у них была прекрасная возможность забраться на первую строчку. «Торпедо» играло с тульским клубом, но встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Балтика» отстаёт от «Торпедо» всего на одно очко. И, в отличие от автозаводцев, у калининградцев есть одно поражение – от «Ротора» (0:2). Да и с результативностью дела у клуба обстоят хуже. Всего 10 забитых мячей при семи пропущенных. Последние три встречи «Балтика» выиграла – у «КАМАЗа» (1:0), «Енисея» (2:1) и «Тюмени» (2:1).