«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 16 сентября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.05.

«Сочи» со старта сезона обосновался на дне турнирной таблицы Западной конференции, но команда Сергея Зубова провела всего три матча. Старт регулярного чемпионата получился удачным – сочинцы обыграли на выезде по буллитам «Спартак», но затем проиграли «Витязю» (4:5) и «Трактору» (1:4). Особенно чувствительным получилось поражение от челябинцев, которые забросили сразу две шайбы в большинстве.

«Торпедо» после удачных матчей с «Автомобилистом» (3:1) и ЦСКА (4:3 ОТ) проиграло на выезде «Спартаку» (2:4). Команда Игоря Ларионова пока не отличается стабильностью, но при этом пытается сохранить фирменный почерк. Пока не впечатляет прошлогодний лидер атак нижегородцев Василий Атанасов, набравший лишь одно очко в пяти матчах. Потерял кредит доверия опытнейший Дмитрий Кагарлицкий, который после череды неудачных игр попал в запас. Проблем у «Торпедо» хватает, и пока непонятно, как тренерский штаб собирается их решать.

Игра сочинцев внушает оптимизм: в команде много молодых хоккеистов, которые могут создать остроту в атаке. Для нижегородцев игра в Сочи будет третьей через день, и при таком графике выдавать максимум непросто. Так что выбираю ставку, что «Сочи» не проиграет в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».