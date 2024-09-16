«Парма» — «Удинезе»: прогноз Владимира Гучека на матч Серии А

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Удинезе».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Из трёх команд, которые поднялись в Серию А, убедительнее других после первых матчей выглядит «Парма». В первой встрече сезона команда из одноимённого города сыграла вничью с «Фиорентиной», которую могла и победить. «Парма» вела в счёте практически час, а «фиалки» спаслись лишь ближе к концовке матча. В следующем туре обыграли дома «Милан» (2:1). Можно сколько угодно говорить, что в начале сезона красно-чёрные далеки от идеальной формы, но от этого состав «Милана» слабее не становится, а тот факт, что «Парма» дважды вырывала лидерство в том матче, даже делает ей честь. После двух домашних игр команда отправилась в Неаполь, где всё-таки уступила. Но те, кто видел игру с «Наполи», могут смело сказать, что счёт не по игре. «Парма» лидировала весь матч, но удаление вратаря команды на 75-й минуте вынудило встать в ворота защитника, а два гола «Наполи» забил уже в добавленное время.

В прошлом сезоне «Удинезе» одержал всего шесть побед в 38 играх. А в нынешнем закрыл уже треть от этого числа. После 3-го тура команда Косты Руньяича находилась на четвёртом месте с таким же количеством очков, как у «Интера», «Ювентуса» и «Торино». И, зная результаты этих команд, констатируем, что команда из Удине может оказаться единоличным лидером чемпионата в случае победы над «Пармой». В 1-м туре «Удинезе» в гостях отобрал очки у «Болоньи» (1:1), а со второй игры принялся побеждать. Дома обыграли «Лацио» (2:1), который смог забить только после того, как у хозяев удалился Хассан Камара. Правда, и для одного мяча римлянам потребовалось 25 минут. В 3-м туре «Удинезе» одержал менее героическую победу. Дома был обыгран новичок Серии А «Комо». Но есть нюанс. В концовке «Парма» могла упустить победу, однако игрок гостей Патрик Кутроне не реализовал пенальти. Минимальная победа «Удинезе».

Конечно, многие хотели бы увидеть «Удинезе» во главе турнирной таблицы, но не затрясутся ли ноги у футболистов от величия такой величины? Да и «Парме» может показаться перспективной возможность догнать своего соперника. Обе команды повышенной результативностью не отличаются, а возможность не проиграть может оказаться приоритетнее эфемерных достижений. Ставка: общий тотал голов меньше 2.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».