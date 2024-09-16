«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Череповце

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.51.

«Чемпион, похоже, находится в некоем кризисе, который превратился в серию из трёх поражений подряд. И если гостевой матч с «Ак Барсом» расценивать как обязательный к победе нельзя, то два поражения от «Нефтехимика» вызывают вопросы. Да и в целом одна победа (и та в овертайме) в пяти матчах — не тот результат, на который рассчитывают и болельщики, и главный тренер «лис». После всухую проигранной встречи в Магнитогорске «Металлург» начал встречу в Нижнекамске с серьёзным настроем. К 15-й минуте гости вели 2:0 и всем видом показывали, что рассчитывают победить. Но во втором периоде хозяева счёт сравняли, а в третьем забросили победную шайбу. Если в прошлом сезоне «Металлург» был одной из самых результативных команд, то в нынешней регулярке голы даются с трудом. В двух матчах команда Андрея Разина не смогла распечатать ворота соперника, а если считать с матча в Нижнекамске, то «Металлург» не забивал в течение пяти периодов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

По идее, долго продолжаться эта серия не должна, если учитывать, что следующий соперник, «Северсталь», пропускает регулярно. Череповцу не смогло забить только «Торпедо» в первой игре сезона. В следующий четырёх играх «Северсталь» пропускала не меньше двух. Найти стабильность в результатах команды Андрея Козырева не получится. Здесь и победы над крепкими ЦСКА (4:2) и «Торпедо» (3:0), и поражения от проблемной «Сибири» (2:5), и тяжёлые матчи с «Динамо» (1:3) и «Куньлунем» (4:2). «Северсталь» — та команда, которая может уверенно обыграть лидера и уступить аутсайдеру, поэтому предсказывать результаты Череповца довольно сложно. Но в матче двух атакующих команд можно рассчитывать на большое количество заброшенных шайб. Ставка: общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».