«Верона» — «Лацио»: прогноз Владимира Гучека на игру Серии А

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Лацио».

Ставка: гол «Вероны» во втором тайме за 2.45.

«Кажется, что «Лацио» после мощного сезона-2022/2023 возвращается в середину турнирной таблицы и бронирует роль середняка. Команда Марко Барони добилась всех трёх возможных результатов в первых матчах. Начали чемпионат с пропущенного гола на третьей минуте в домашней игре против «Венеции», но быстро пришли в себя и сравняли счёт через восемь минут. В концовке первого тайма вышли вперёд, а во втором добили новичка Серии А. Единственный гостевой матч сложился менее удачно. В Парме уступили одноимённой команде (1:2), забив единственный гол в добавленное время, когда соперник остался в меньшинстве на 68-й минуте. А вот третью игру можно занести себе в актив, хотя и закончилась она вничью. «Лацио» дома играл с «Миланом» — команды поочерёдно выходили вперёд, первым открыли счёт гости, во втором тайме хозяева вроде бы перевернули игру, но красно-чёрные быстро счёт сравняли.

А вот «Верона» своим стартом, пожалуй, может быть довольна. После 13-го места в прошлом сезоне всего в трёх очках от зоны вылета команда мощно стартовала в новом чемпионате. В 1-м туре «Верона» дома вынесла «Наполи» (3:0), устроив настоящий кошмар гостям во втором тайме. Матч с «Ювентусом» (0:3) можно воспринимать по-разному. С одной стороны, туринцы одни из реальных претендентов на скудетто, с другой — у «Эмполи» и «Ромы» в следующих матчах получилось не пропустить и преобразовать 0:0 в очко в турнирной таблице. Но «Верона» компенсировала эту потерю в следующем туре. В гостях жёлто-синие обыграли «Дженоа» (2:0). Обращает на себя внимание факт, что команда Паоло Дзанетти все свои пять мячей забила во вторых таймах. В первой половине «Верона» убаюкивает соперника, а во втором показывает весь свой потенциал. Ставка: гол «Вероны» во втором тайме», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».