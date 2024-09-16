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«Ювентус» — ПСВ: букмекеры оценили шансы

«Ювентус» — ПСВ: букмекеры оценили шансы
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17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей «Ювентус» будет принимать ПСВ на стадионе «Альянц» в Турине. Начало встречи – в 19:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами туринцев и предлагают поставить на победу «Ювентуса» с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 54% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1780 рублей.

Шансы ПСВ оценили в 4.58 (22%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10 (24%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.80, гол в каждом тайме доступен за 1.75.

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