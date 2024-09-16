«Милан» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

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17 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов сойдутся итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.95, что можно представить как 52% вероятности.

Вероятность победы «Милана» соразмерна с вероятностью ничейного исхода и представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — около 24%.

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.