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Ретроматч «Лига Ставок Лига Легенд» памяти Павла Садырина пройдёт 20 сентября

Ретроматч «Лига Ставок Лига Легенд» памяти Павла Садырина пройдёт 20 сентября
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20 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится яркое событие — матч «Лига Ставок Лига Легенд», в котором встретятся легенды «Зенита» и ЦСКА. Игра посвящена памяти наставника петербургского и столичного клубов, а также первого тренера в истории сборной России по футболу Павла Фёдоровича Садырина.

В составе «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих выступят такие игроки, как Юрий Жирков, Алексей Березуцкий, Милош Красич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков. Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Игорем Корнеевым.

Гостей стадиона ждут насыщенная развлекательная программа, дискотека, а также фото- и автограф-сессии с участием прославленных игроков. Билеты доступны на сайте legends.rfs.ru. Начало встречи — в 17:30.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч!» и на сайте букмекерской компании «Лига Ставок».

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