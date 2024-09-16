«Зенит» — «Рубин»: букмекеры оценили шансы

17 сентября в матче 4-го тура группового этапа Кубка России. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге будет принимать «Рубин». Начало встречи – в 20:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев и предлагают поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1.20. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1200 рублей.

Шансы казанцев оценили в 14.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.25.

Победа «Зенита» с разницей в два и более мяча оценивается в 1.98. Если подопечные Сергея Семака одержат разгромную победу, зайдёт коэффициент 3.40.