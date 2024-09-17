«Зенит» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.82.

«Зенит» должен подходить к игре с «Рубином» в приподнятом настроении. Петербуржцы провели сложный матч с ЦСКА, в котором одержали победу со счётом 1:0. 22-летний новичок Лусиано Гонду стал автором единственного мяча.

Хотя в последней встрече Кубка России «Зенит» неожиданно проиграл «Акрону» — 1:1, 4:5 пен. После травмы Максима Глушенкова, здорово начавшего сезон, казалось, что петербуржцы просядут. Но, кроме заигравшего Гонду, удалось подписать контракт с Александром Соболевым. Он дебютировал в игре с армейцами, однако ничем не помог. Скорее всего, получит ещё один шанс в матче с «Рубином». Экс-нападающему «Спартака» нужно набирать форму.

Подопечные Рашида Рахимова могут изрядно потрепать нервы любой команде РПЛ. Только не «Зениту». В этом сезоне казанцы уже дважды проиграли сине-бело-голубым. Один раз в чемпионате России с разгромом 0:4, а другой как раз в Кубке – 0:1. В обоих случаях у «рубиновых» не получилось забить.

Да и последние две встречи в первенстве «Рубин» проиграл – «Спартаку» (0:1) и «Крыльям Советов» (0:2). Что-то перестало работать в системе Рашида Рахимова. Есть проблемы с реализацией. А ведь у самарцев нет надёжной игры в обороне. Несмотря на это, особенно во втором тайме, они уверенно блокировали удары и перекрывали казанцев.

У «Зенита» более плотная защита. Что будут делать с ней атакующие футболисты «Рубина»? Единственный гол в Кубке России сине-бело-голубые пропустили от «Акрона». Это правильно, что в условиях ротации состава Сергей Семак в первую очередь ставит на оборону. Прогнозируем победу петербуржцев всухую за 1.82.