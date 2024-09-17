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ЦСКА — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита московского дерби КХЛ

ЦСКА — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита московского дерби КХЛ
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17 сентября болельщиков хоккея в регулярном чемпионате КХЛ ожидает московское дерби. ЦСКА будет играть с «Динамо» на «ЦСКА-Арене». Начало встречи – в 19:30 мск.

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Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.15. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2150 рублей.

Шансы бело-голубых оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.70, успех «Динамо» доступен за 2.20.

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