«Ювентус» — ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ.

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.78.

Благодаря свежему составу, интересным новобранцам и стараниям Мотты «Ювентус» стартовал в Серии А с двух побед. Сначала он разгромил «Комо», а затем «Верону» — с одинаковым счётом 3:0. Однако после такого лёгкого старта последовали две нулевых ничьих – с «Ромой» и «Эмполи». Но дело даже не в этом, а в том, что «бьянконери» не пропустили ни одного гола.

ПСВ – действующий чемпион Нидерландов. Очень результативный сезон провела команда из Эйндховена, забив 111 мячей в 34 встречах. Люк де Йонг положил 29 голов и сделал 15 результативных передач. 21-летний Жоан Бакайоко стал автором 12 мячей, Гус Тиль – 10. К счастью, их удалось сохранить в межсезонье.

Подопечные Петера Боша вообще не сбавили. В этом сезоне они выиграли все пять встреч первенства. Победили «Валвейк» (5:1), «Хераклес» (3:1), «Алмере Сити» (7:1), «Гоу Эхед Иглс» (3:0) и «НЕК Неймеген» (2:0). Классно стартовал Ирвинг Лосано, но получил небольшую травму. Остальные лидеры в форме.

ПСВ – это микс из перспективных и опытных игроков. Забивают и те, и другие. В этом вся сложность для «Ювентуса». Спасти туринцев от неудачи может разве что их надёжная оборона. Именно за счёт этого Тьяго Мотта и привёл «Болонью» к успеху. Поэтому ближе к истине находится ставка на то, что «Ювентус» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.78. Вполне возможен счёт 1:1.