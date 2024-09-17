«Бавария» — «Динамо» Загреб: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб.

Ставка: ИТБ 3 гола «Баварии» за 1.95.

«Бавария» выиграла в Кубке Германии у «Ульма» (4:0), а также одержала три победы в Бундеслиге – над «Вольфсбургом» (3:2), «Фрайбургом» (2:0) и «Хольштайном» (6:1). Гарри Кейн стал автором четырёх мячей и двух результативных передач в первенстве, а Мусиала забил два гола.

Загребское «Динамо» семь раз подряд становилось чемпионом Хорватии. Пока гегемонию команды никому не удаётся прервать. Но что касается Лиги чемпионов, то этот турнир для «синих» получается крайне неудачным. Да и в целом еврокубки. В минувшем сезоне клуб из Хорватии проиграл ПАОКу в 1/8 финала Лиги конференций – 2:0 и 1:5.

Даже новый формат не позволил загребскому «Динамо» расслабиться. Жеребьёвка уготовила очень серьёзных соперников для «синих». Подопечным Сергея Якировича, помимо «Баварии», предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Арсеналом», «Селтиком», «РБ Зальцбург», «Монако» и братиславским «Слованом». Да уж, точно не позавидуешь.

В финальном раунде квалификации «Динамо» обыграло «Карабах» по сумме двух матчей – 5:0. Но во встрече последнего тура чемпионата Хорватии «синие» уступили «Хайдуку» (0:1). Тревожный звонок.

С таким соперником «Бавария» должна разбираться без особого труда. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал мюнхенцев больше 3 мячей за 1.95. Это наиболее привлекательный вариант из тех, что могут предложить букмекерские конторы.